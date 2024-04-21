بدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات

ولفتت الهيئة إلى أنه من أبرز المخالفات التي سيتم رصدُها، تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل شـاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية، وانتهاء العمر التشغيلـي للحافلة.