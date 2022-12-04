الليلة.. عودة البرنامج الشهير "مشكلات من الحياة" على "اقرأ"

في بث حي على الهواء مباشرة، يعود البرنامج الشهير "مشكلات من الحياة"، الذي تجاوز عمره العشرين عامًا، يُعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المصلح على قناة "اقرأ" الفضائية.
"مشكلات من الحياة" برنامج بدأ منذ انطلاقة قناة "اقرأ" الفضائية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن يحظى بشعبية كبيرة في العالم، ويُعتبر الملاذ الآمن لمعظم متابعيه المسلمين من شتى أصقاع الأرض، يجيب فيه المصلح على أسئلة المشاهدين واستفساراتهم ومشاكلهم الحياتية اليومية.
ويُبث برنامج "مشكلات من الحياة" على قناة "اقرأ" الفضائية على الهواء مباشرة يوم الأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويعاد الاثنين في الواحدة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما توفر قناة "اقرأ" الحلقة لمتابعيها على يوتيوب ومنصاتها الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة من الأسئلة في البرنامج.