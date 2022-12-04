الليلة.. عودة البرنامج الشهير "مشكلات من الحياة" على "اقرأ"

ويُبث برنامج "مشكلات من الحياة" على قناة "اقرأ" الفضائية على الهواء مباشرة يوم الأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء، ويعاد الاثنين في الواحدة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما توفر قناة "اقرأ" الحلقة لمتابعيها على يوتيوب ومنصاتها الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة من الأسئلة في البرنامج.