"الوطني للتعليم الإلكتروني" يستعرض حالة تقدم جامعات المملكة بمستوى التعليم والتدريب الرقمي

ووفقًا للمركز فإن المؤشر الوطني للتعليم الرقمي يتيح الحصول على نتائج دورية للجهات وموقعها في التصنيف مقارنة بالجهات الأخرى في نفس المجال، إضافة إلى إمكانية عرض الجوانب أو الإنجازات التي تَمَيزت وتفردت بها الجهة وتموضعها مقارنة بباقي الجهات المقدمة للتعليم والتدريب الرقمي، كما سيتاح للجهة الاطلاع على جوانب التحسين واستعراض المقترحات والتوصيات من خبراء ومستشارين في التعليم والتدريب الرقمي؛ علاوة على تقديم الدعم من المركز في ربط الجهة بالشركات المتخصصة في المحتوى الرقمي أو تقنيات التعليم لتعزيز تجربة التعلم، واطلاع الجهة على كل جديد في مجال التعليم والتدريب الرقمي وأبرز المهارات المطلوبة في سوق العمل ومدى تلبيتها للاحتياجات.