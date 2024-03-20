العناية بشؤون الحرمين تخصص أجهزة أساور للأطفال في مداخل المسجد الحرام الرئيسة

ويسهّل استخدامُ الأساور للطفل خلال أداء العمرة أو الصلوات، العثورَ عليهم بشكل أسرع وأكثر فعالية من خلال توفير معلومات الاتصال، وبالتالي يمكن للعاملين في المسجد الحرام المساعدة في إعادة الطفل إلى ذويه بسرعة، وذلك من منطلق حرص الهيئة على توفير وسائل الراحة والأمان لأطفالكم؛ لِيَهْنَأَ القاصدون بأداء العبادات ويحصلوا على أفضل تجربة دينية ممكنة.