كنوز تفتتح فرعها التاسع في حي طويق بالرياض

منذ انطلاقتها عام 1995، استطاعت كنوز، بخبرة تزيد على 30 عامًا، أن ترسّخ مكانتها كوجهة أولى للرجل السعودي الباحث عن الأناقة، من خلال تشكيلات واسعة تضم الثياب الفاخرة، والأشمغة المميزة، والسبح المصنوعة بعناية، والإكسسوارات الرجالية. وقد عُرفت العلامة بقدرتها على المزج بين روح الأصالة السعودية والفخامة العصرية، مما جعلها اسمًا بارزًا في عالم الأناقة الرجالية.