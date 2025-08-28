كنوز تفتتح فرعها التاسع في حي طويق بالرياض

أعلنت كنوز، العلامة السعودية الشهيرة والمتخصصة في الزي السعودي الفاخر، والتابعة لشركة الصفوة العربية للتجارة، عن افتتاح فرعها التاسع في مدينة الرياض، وذلك في حي طويق بتاريخ 27 أغسطس 2025. ويأتي هذا الافتتاح كخطوة استراتيجية ضمن خطة التوسع التي تنتهجها كنوز لتعزيز حضورها في الأحياء الحيوية بالعاصمة، وتوفير تجربة تسوّق متكاملة تلبي احتياجات عملائها.
منذ انطلاقتها عام 1995، استطاعت كنوز، بخبرة تزيد على 30 عامًا، أن ترسّخ مكانتها كوجهة أولى للرجل السعودي الباحث عن الأناقة، من خلال تشكيلات واسعة تضم الثياب الفاخرة، والأشمغة المميزة، والسبح المصنوعة بعناية، والإكسسوارات الرجالية. وقد عُرفت العلامة بقدرتها على المزج بين روح الأصالة السعودية والفخامة العصرية، مما جعلها اسمًا بارزًا في عالم الأناقة الرجالية.
ويأتي افتتاح فرع طويق ليعكس التزام كنوز، كإحدى العلامات التابعة لمجموعة الصفوة العربية، بالاقتراب من عملائها وتلبية تطلعاتهم في الأحياء الحيوية بالرياض. كما يُجسّد هذا الافتتاح رؤية الشركة الأم في دعم العلامات الوطنية الرائدة، وتوسيع نطاق انتشارها داخل المملكة، بما يتماشى مع النمو المتسارع لقطاع التجزئة في السعودية.
وقد تم تصميم الفرع الجديد في حي طويق بعناية، ليمنح العملاء تجربة تسوّق مريحة وأنيقة تعكس هوية كنوز الفاخرة، حيث يجمع بين التصميم العصري واللمسات السعودية الأصيلة، مع مساحات رحبة تتيح للزوار استكشاف المنتجات بسهولة. ويعزّز ذلك فريق عمل مدرّب يقدّم خدمة راقية تعكس فلسفة العلامة القائمة على العناية بالتفاصيل والارتقاء بمعايير الخدمة.
كنوز هي علامة سعودية متخصصة في الزي السعودي الفاخر، تابعة لشركة الصفوة العربية للتجارة. تقدّم العلامة مجموعة متكاملة من الأزياء، حيث تمزج بين روح الأصالة السعودية والفخامة العصرية. ومع افتتاح فرعها التاسع، تواصل كنوز توسعها داخل المملكة، لتكون الوجهة الأولى للرجل السعودي الباحث عن التميّز والأناقة.