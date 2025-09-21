مدخول المالية تطلق برنامج "راتبي+" لتعزيز الادخار والاستقرار الوظيفي في السعودية

برنامج مالي مبتكر

يأتي إطلاق "راتبي+" في ظل التحديات التي تواجهها الشركات في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها. ويقوم البرنامج على مبدأ الشراكة الاستثمارية بين الموظف وجهة العمل، حيث يتم استقطاع جزء من راتب الموظف بشكل دوري واستثماره في محفظة مدارة آليًا، بينما تضيف الشركة مساهمة إضافية مرتبطة بفترة استحقاق محددة وفق سياساتها. هذه الآلية تمنح الموظف فرصة لبناء دخل تقاعدي إضافي، وتوفر للشركات أداة عملية لرفع معدلات الولاء المؤسسي وتقليل الاستقالات.