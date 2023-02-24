مليون نخلة تثري مهرجان التمور في الجوف بإنتاجها الوفير

وأصبح مهرجان التمور "حلوة الجوف" معلمًا سياحيًا وترفيهيًا وتسويقيًا بارزًا في المنطقة، حيث تقام هذه الأيام فعاليات النسخة التاسعة من المهرجان بعد نجاحه خلال السنوات الماضية، بتنظيم من أمانة الجوف، ويقصده الزوار من داخل المنطقة وخارجها، ويمثل فرصة للمزارعين والمنتجين لفتح منافذ بيع جديدة والتعريف بمنتجاتهم محليًا وإقليميًا.