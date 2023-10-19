"بترومين" و"HPCL" تتفقان على استثمار 700 مليون دولار في محطات الوقود وشحن السيارات الكهربائية

في منتدى الاستثمار السعودي الهندي، تم توقيع اتفاقيات الشراكة بين السيد سمير نوار العضو المنتدب لشركة بترومين، والسيد كاليانا سيفاغنانام الرئيس التنفيذي للمجموعة، مع فريق HPCL، بقيادة سانديب ماهيشواري، المدير التنفيذي للبيع بالتجزئة، والسيد أميت جارج مدير عام التسويق.