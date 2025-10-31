أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود -رحمه الله-، وذلك عقب صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
وشارك في أداء الصلاة عدد من أصحاب السمو الملكي والأمراء، من أبرزهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، إلى جانب عدد من الأمراء من أبناء الأسرة المالكة.
كما شارك في الصلاة عدد من المسؤولين وجمع من المواطنين الذين تقدموا بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.