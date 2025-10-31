أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود

وشارك في أداء الصلاة عدد من أصحاب السمو الملكي والأمراء، من أبرزهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، إلى جانب عدد من الأمراء من أبناء الأسرة المالكة.