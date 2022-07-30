"مراسم تبديل كسوة الكعبة".. إشادة من "السديس" بجهود قوة أمن الحرم

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود قوة أمن المسجد الحرام خلال لقائه القيادات الأمنية أثناء مراسم تبديل كسوة الكعبة المشرّفة.

وأضاف، أن قوة أمن المسجد الحرام أسهمت وبشكلٍ كبيرٍ في سرعة وصول كسوة الكعبة المشرّفة لصحن المطاف، كما أسهمت في تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية للعمل في أعمال التبديل دون التأثير على الحركة، لكي يؤدي المعتمرون مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.