الفنون الشعبية.. علامة مميزة أثناء احتفالات الباحة باليوم الوطني الـ94

وتعدّ العرضةُ الجنوبية سيدةَ الفنون الشعبية بالمنطقة؛ حيث تنظم صفوف الرجال في شكل دائري أو قوس وفي أياديهم السيوف أو الجنبية أو العصا، وغالبًا ما تكون الصفوف فيه طويلة مستقيمة ومتقابلة، وكذلك تقوم على الشعراء والإيقاعات وضابط الإيقاع الذي يقوم بالخروج من بين الصفوف بحركة سريعة إلى الميدان عند سماع بدايات دقّ الإيقاع، ويقف أمام الصفوف مع رفع السيف أو الجنبية، ثم القفز وثني الرجل اليمنى أثناء القفز، ويستمرّ في ضبط الصفوف بوضع موحد ومستمر إلى أن يتوقف دق الإيقاع.