قهوة نواة تمر "البياض".. تعزز من قيمة المحاصيل الزراعية بنجران

ووقفت وكالة الأنباء السعودية "واس" على أحد متاجر تصنيع منتجات التمور التحويلية بمنطقة نجران، حيث أوضح المزارع إبراهيم آل شهي، صاحب المتجر المتخصص في المنتجات التحويلية للتمور، أن فكرة إنتاج قهوة نواة تمر البياض جاءت انطلاقًا من حرصه على الاستفادة الكاملة من مكونات التمر، وتحويلها إلى منتجات غذائية مبتكرة ذات قيمة اقتصادية مضافة، مبينًا أن المشروع؛ يهدف إلى تقديم منتج يعتمد على الصناعات التحويلية للاستفادة من بواقي المواد الغذائية، وتحويلها إلى منتجات غذائية جديدة ذات عوائد اقتصادية مجزية، ومن أبرزها قهوة نواة التمر، التي تتميز بمذاقها الفريد المشابه لمذاق قهوة البن إلا أنها تتميز عنها بعدم احتواءها على مادة الكافيين، ليكون بديلًا طبيعيًا للقهوة السعودية التقليدية، وفي الوقت ذاته يعكس جودة تمور نجران التي تحظى بمكانة مرموقة على المستويين المحلي والإقليمي.