"تعليم الطائف" يخصص هاتفًا إرشاديًّا للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة الاختبارات

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف - ممثلةً في الشؤون التعليمية - إدارة أداء التعليم قسم التوجيه الطلابي، هاتفًا إرشاديًّا لتقديم الإرشادات التربوية والنفسية للطلاب والطالبات بفترة الاختبارات.
وتفصيلاً، خصصت الِإدارة الأرقام التالية للطلاب (0127334026) وللطالبات (0534862506) ، وذلك خلال الفترة من 24-4-1446 وحتى 5-5-1446 هـ.
وأكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي لـ "سبق" ، أن الهاتف الإرشادي يأتي حرصًا من الإدارة العامة للتعليم بالطائف على تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والتربوية، للطلاب وأولياء أمورهم، ولتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة، ولمساعدة أسرهم للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات، وما يصاحبها من خوف وقلق وتوتر، وتقديم البرامج الوقائية والعلاجية الإرشادية التي تلامس احتياجاتهم النفسية والتربوية خلال فترة الاختبارات وصولاً لتحقيق الاستقرار النفسي للطلاب والطالبات.