نتائج قياسية وكفاءة إنفاق.. "مؤشرات الاقتصاد السعودي" تثبت إنجازات "الرؤية 30"

ولم يكن للاقتصاد الوطني أن يحقق ما حققه، لولا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الرؤية في المنظومة الاقتصادية مجتمعة، وعزز من هذه الإصلاحات، الرغبة القوية من القيادة الرشيدة، والشعب السعودي، في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، والوصول به إلى أبعد نقطة من النمو والازدهار، وهو السبب الحقيقي وراء تنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، وكان لهذه الإصلاحات إسهامات مُباشرة في استمرار نمو الاقتصاد السعودي.