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من الأسباب إلى الوقاية والعلاج.. "الصحة" توضح كلّ ما تحتاج أن تعرفه عن الإيدز

يحدث عند دخول فيروس نقص المناعة إلى الجسم ويتغلّب تدريجيًّا على الجهاز المناعي