بالصور.. وصول أول رحلة من الحجاج اليمنيين إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة

وأعرب الحجاج اليمنيون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على التسهيلات التي قدّمتها لضيوف الرحمن اليمنيين الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام، منوّهين بحفاوة الاستقبال الذي وجدوه بالمطار من المسؤولين كافة، وسهولة الإجراءات وتيسيرها، مؤكدين أن هذه الخدمات ليست بمستغربة على هذه البلاد التي شرّفها الله برعاية وخدمة الإسلام والمسلمين.