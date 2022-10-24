المفتي العام للسعودية: صلاة الكسوف سُنَّة مؤكَّدة.. وتُصلَّي بعد "المفروضة" ولو في وقت نهي

وبيَّن سماحته صفة الصلاة، وقال: يُصلِّي المسلمون الركعة الأولى، ويقرأ فيها الإمام، ويطيل فيها. هذه السُّنة؛ إذ قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: تُقدَّر بنحو سورة البقرة، ثم يركع ويطيل في الركوع قريبًا من قيامه، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ويطيل، ولكن أقل من الأولى، ثم يركع ويطيل مثل قيامه، ثم يرفع، ويسجد سجدتَيْن، ثم يفعل في الركعة الثانية مثلما فعل في الركعة الأولى. وتُصلَّى حتى ولو بعد العصر على الصحيح، أي وقت النهي؛ فإنها من ذوات الأسباب التي يصح صلاتها في وقت النهي متى وقع الكسوف.