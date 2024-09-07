كأول مدينة سعودية تحقّقها لمرتين.. "الزايدي" يشيد بحصول الطائف على اعتماد "المدن الصحية"

وقامت الأمانة بزراعة آلاف الأشجار والشجيرات والنباتات المزهرة، وأنشأت المزيد من ملاعب كرة القدم والألعاب الجماعية في الساحات البلدية، وتمّ دعم المتنفسات بألعاب تفاعلية وترفيهية للأطفال، وألعاب مهيّأة لذوي الإعاقة والفئات العمرية المختلفة، وألعاب القوى والتأهيل الرياضي، وأماكن جلوس مظلّلة، ورسومات جدارية معبرة، ولوحات تعليم وتوعية لمرتادي الحدائق، بالإضافة إلى تدشين أنشطة ترفيهية لكبار السن، وألعاب قوى رياضية للشباب؛ لتشجيع السكان على ممارسة نمط حياة صحي أكثر نشاطًا، إضافة إلى تمكين أفراد المجتمع والقطاع الخاص في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتطوير الميادين والشوارع والحدائق المختلفة، ضمن منهجية ومعايير مستدامة ترتكز على عدد من العناصر أهمها إقامة شراكة فاعلة مع القطاع الخاص من خلال توفير مساحات استثمارية أوسع ضمن الفرص الاستثمارية، وإشراك المجتمع في هذه المشاريع النوعية.