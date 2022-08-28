مع بداية العام الدراسي.. استعدادات وتجهيزات مكتملة وحضور جادٌّ ومميز بمدارس المجمعة

بدأت الدراسة اليوم الأحد بمدارس تعليم المجمعة للعام الدراسي الجديد 1444هـ، بحضور جادٍّ ومميز للطلاب والطالبات، مع اكتمال تام للتجهيزات والاستعداد.
وصاحَبَ انطلاقة اليوم الدراسي الأول زياراتٌ للمدارس من مدير وقيادات التعليم، إضافة إلى مكاتب التعليم ومشرفي ومشرفات الإدارة والأقسام والوحدات المساندة، وشهدت التقارير الميدانية نتائجَ مميزة وإنجازات عالية لاكتمال التجهيزات وتكامل الاستعدادات.
وكان مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، قد وجه منذ وقت مبكر الجهات ذات العلاقة ولجان الاستعداد، بضرورة الوقوف على استعدادات المدارس وتلبية الاحتياج وتهيئتها لانطلاق العام الدراسي 1444هـ، كما تابع الإنجازات وما تحقق من مهام وفق الأهداف المنشودة والمرسومة.
ورفع "الملحم" شكره للقيادة الرشيدة على ما توليه للتعليم من عناية واهتمام، مثمنًا دور وزارة التعليم في الدعم والمساندة لإيجاد تعليم نوعي متميز، وبناء جيل واعٍ، للمساهمة في تحقيق تطلعات الوطن وفق رؤية 2030.
وثمّن لقيادات التعليم والمكاتب والأقسام والوحدات ومديري ومديرات المدارس والهيئة التعليمية والإدارية بتعليم المجمعة، جهودهم المبذولة؛ لتحقيق منظومة التعليم.