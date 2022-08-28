مع بداية العام الدراسي.. استعدادات وتجهيزات مكتملة وحضور جادٌّ ومميز بمدارس المجمعة

وكان مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، قد وجه منذ وقت مبكر الجهات ذات العلاقة ولجان الاستعداد، بضرورة الوقوف على استعدادات المدارس وتلبية الاحتياج وتهيئتها لانطلاق العام الدراسي 1444ه‍ـ، كما تابع الإنجازات وما تحقق من مهام وفق الأهداف المنشودة والمرسومة.