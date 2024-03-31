كميات برد كبيرة تقطع طرقاً وتحطم زجاج مركبات بالنماص والجهات المعنية تباشر

شهدت محافظة النماص صباح اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات كبيرة من البرد تسببت في قطع الطرق وتكسير زجاج بعض المركبات ولمبات الإضاءة.
وهرعت الجهات المعنية بما فيها الدفاع المدني والبلدية اللتان تعاملتا مع الموقف، وجرى نزح كميات البرد من الطرق بعض أن احتجزت وعطلت عدداً من السيارات.
وكان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، قد أوضح أن محافظة النماص لم تسجل تساقطاً للثلوج، وإنما شهدت هطول أمطار وتساقطًا للبرد بكميات عالية.
وأشار أن ذلك يندرج ضمن الحالات الملفتة التي شهدتها بعض مناطق المملكة مؤخراً مثل (الباحة، الطائف، خميس مشيط وبريدة).