"الجبير" يلتقي عدداً من القيادات السياسية على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ

وتفصيلاً، التقى الوزير "الجبير" بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، حيث استعرضا خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.