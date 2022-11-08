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"الجبير" يلتقي عدداً من القيادات السياسية على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ

استعرض العلاقات المشتركة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
الجبير يلتقي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين
الجبير يلتقي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين
واس
واس

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، عدداً من القيادات السياسية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وتفصيلاً، التقى الوزير "الجبير" بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، حيث استعرضا خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

والتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية أيضاً بفخامة الرئيس سورانجيل صموئيل ويبس رئيس جمهورية بالاو، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

وكذلك التقى "الجبير" بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي، وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

والتقى الوزير "الجبير" أيضاً بوزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، حيث استعرض خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

الجبير يلتقي سورانجيل صموئيل ويبس رئيس جمهورية بالاو
الجبير يلتقي سورانجيل صموئيل ويبس رئيس جمهورية بالاو
الجبير يلتقي بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي
الجبير يلتقي بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) الدكتورة رولا دشتي
الجبير يلتقي بوزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي
الجبير يلتقي بوزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عادل الجبير
قمة المناخ 2022
cop27

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