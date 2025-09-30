"لاتكريت" تطلق أول مصنع لها في جدة، مدشنة فصلًا جديدًا في التصنيع المحلي

أشاد خالد خان المدير العام لشركة BINEX بالتطور السريع والكبير التي شهدته السعودية مؤخرا حيث كان شاهدا على مشاريع كلا من ينبع، وكاوست وغيرها من المواقع قائلا:" تفتخر شركة بينكس بالشراكة مع لاتكريت في هذا الفصل الجديد. بالنسبة للمنتجات التي نوزعها فهي منتجات عالية المستوى تستخدم في المشاريع الكبرى، مثل البحر الأحمر، وأمالا، إضافة إلى أرامكو. لقد طورنا السوق في أرامكو منذ أكثر من 30 عاما، فنحن رقم واحد في المنتجات الراقية، أما في مجال الكيماويات فهناك أكثر من 20 مصنعا في السعودية ينتجون ويبيعون منتجات متنوعة ومن خلال هذه المنشأة الجديدة، ستعزز لاتكريت مكانتها كقائدة للسوق في أنظمة التركيب المتميزة، مع توسيع الوصول إلى كامل منظومة البناء مؤكدا أن حصتهم السوقية تتراوح ما بين 30-35% حيث نتحدث ما بين 500 – 600 مليون دولار.