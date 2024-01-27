كتلة هوائية باردة تدفع برياح نشطة تترافق بهبات قوية تتجاوز 70 كم/ ساعة نحو شمال المملكة يوم السبت

ويُتوقّع أن يتركز تأثير هذا المنخفض الجوي والرياح المصاحبة له على القطاع الشمالي من المملكة، وبشكل خاص كل من الجوف والحدود الشمالية، ويتوقع أن تصل سرعة بعض هبات الرياح في هذه المناطق لحدود 70 كم/ساعة؛ ما يرفع من احتمالية نشوء موجات غبارية في هذه المناطق.