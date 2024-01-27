كتلة هوائية باردة تدفع برياح نشطة تترافق بهبات قوية تتجاوز 70 كم/ ساعة نحو شمال المملكة يوم السبت

تتأثّر منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط ومنطقة بلاد الشام، بمنخفض جوي مُترافق بكتلة هوائية، يُتوقّع أن يدفع برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة مثيرة للأتربة الغبار، نحو الأجزاء الشمالية من المملكة، يوم السبت.
ويُتوقّع أن يتركز تأثير هذا المنخفض الجوي والرياح المصاحبة له على القطاع الشمالي من المملكة، وبشكل خاص كل من الجوف والحدود الشمالية، ويتوقع أن تصل سرعة بعض هبات الرياح في هذه المناطق لحدود 70 كم/ساعة؛ ما يرفع من احتمالية نشوء موجات غبارية في هذه المناطق.
وعليه يُتوقّع أن تكون الأجواء غير مناسبة يوم الجمعة للرحلات البرية والكشتات في كل من الجوف والحدود الشمالية؛ نظرًا لشدة الرياح وارتفاع فرص الغبار.