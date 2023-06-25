"بن ناصر" ظهر متكئًا على عكازين.. فيديو يجمع "الشثري" و"كانتي" في المشاعر المقدسة

انتشر بمنصات التواصل اليوم، فيديو لعضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي "الشيخ سعد الشثري" مع اللاعب الفرنسي المنضم حديثًا لنادي الاتحاد "نغولو كانتي" الذي يتواجد في مكة المكرمة لأداء الحج.
وقال الشيخ الشثري في حديثه للاعب: الحمد لله أنْ يَسّر قدومك، ونسأل الله أن يتقبل منك، وعليك أن تخلص النية لله.
وكان الثنائي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي، والفرنسي نجولو كانتي المنتقل حديثًا لنادي الاتحاد في مكة المكرمة، قد ظهرا لأداء فريضة الحج.
وظهر إسماعيل بن ناصر متكئًا على عكازين؛ حيث يعاني من إصابة تَعَرّض لها مع فريقه ميلان الإيطالي.
وتعاقد نادي الاتحاد مع كانتي قادمًا من تشيلسي بعقد لمدة ثلاث سنوات، ليزامل مواطنه كريم بنزيما.
ويعتبر "كانتي" من أبرز لاعبي خط الوسط المدافعين، وسيمثل إضافة قوية للفريق السعودي قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.