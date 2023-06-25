"بن ناصر" ظهر متكئًا على عكازين.. فيديو يجمع "الشثري" و"كانتي" في المشاعر المقدسة

انتشر بمنصات التواصل اليوم، فيديو لعضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي "الشيخ سعد الشثري" مع اللاعب الفرنسي المنضم حديثًا لنادي الاتحاد "نغولو كانتي" الذي يتواجد في مكة المكرمة لأداء الحج.