التيار النفاث.. "العصيمي": موجات علوية تتعمق تمر بالشرقية والجنوبية والوسطى

وأوضح "العصيمي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لكن هذا النوع من الموجات العلوية غالباً ضعيف الفاعلية ويتزامن مع ضغط سطحي مرتفع سيبيري المنشأ، ويقتصر تأثيره على انخفاض واضح في درجات الحرارة على المناطق الجنوبية والوسطى وخصوصاً في نوفمبر وديسمبر، والله أعلم".