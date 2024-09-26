التيار النفاث.. "العصيمي": موجات علوية تتعمق تمر بالشرقية والجنوبية والوسطى

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية عبدالله العصيمي: إن نشاط التيار النفاث على أواسط المتوسط وتركيا يسبب التمركز، كما يؤثر المرتفع العلوي المداري على شمال الجزيرة العربية، مما يفسح المجال أحياناً لتعمق موجات علوية ضعيفة قادمة من مناطق آسيا وإيران وباكستان مروراً بالمنطقة الشرقية ثم الجنوبية والوسطى.
وأوضح "العصيمي"، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لكن هذا النوع من الموجات العلوية غالباً ضعيف الفاعلية ويتزامن مع ضغط سطحي مرتفع سيبيري المنشأ، ويقتصر تأثيره على انخفاض واضح في درجات الحرارة على المناطق الجنوبية والوسطى وخصوصاً في نوفمبر وديسمبر، والله أعلم".