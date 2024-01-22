جامعة الأمير محمد بن فهد تحتفل بتخريج ٤٥٠ طالبًا في مختلف التخصصات

وأكد أن تخريج هذه الدفعة من طلاب الجامعة يأتي في الوقت الذي حققت فيه الجامعة منذ تأسيسها وحتى اليوم، نجاحًا ملحوظًا على مستوى التوظيف في سوق العمل المحلي والعالمي؛ حيث بلغ عدد الخريجين ٦٨١٢ منذ الدفعة الأولى، تَوظف منهم ٥٨٨٩ بنسبة ٨٦٪ من إجمالي الخريجين من بينهم ۸٩ خريجًا تقلدوا مناصب قيادية متميزة بعد تخرجهم من الجامعة سواء في عدد من الجهات الحكومية أو الشركات الكبرى، أو قاموا بتأسيس شركات ومؤسسات خاصة بهم إضافة إلى مجموعة كبيرة من الخريجين يعملون في كبرى الشركات السعودية.