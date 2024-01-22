جامعة الأمير محمد بن فهد تحتفل بتخريج ٤٥٠ طالبًا في مختلف التخصصات

تقيم جامعة الأمير محمد بن فهد حفل تخريج الدفعة ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ من طلابها البالغ عددهم ٤٥٠ طالبًا في مختلف التخصصات، بمقر الجامعة بمدينة الخبر، مساء يوم الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤م؛ وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة.
وأنهت الجامعة استعداداتها لإقامة هذا الحفل؛ ليظهر بالصورة المشرفة التي تعكس ما وصلت إليه الجامعة من تميز؛ سواء على المستوى الأكاديمي أو ما اكتسبته من سمعة في سوق العمل؛ وذلك بعد النجاح الملحوظ الذي حققه خريجو الجامعة منذ تأسيسها وحتى حينه.
وتَقَلد العديد من الخريجين وظائف مرموقة في مؤسسات سوق العمل خصوصًا في العديد من الشركات الكبرى؛ مما يعكس جودة البيئة التعليمية للجامعة وتميز خريجيها.
وبهذه المناسبة عبّر رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري عن خالص شكره وتقديره لرئيس مجلس أمناء الجامعة على هذه الرعاية الكريمة، ومشاركته أبنائه الخريجين فرحتهم بهذه المناسبة، والتي تُعد تشجيعًا لهم للانطلاق في مسيرة حياتهم العملية.
وقدّم "الأنصاري" شكره وتقديره للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة على الدعم والمتابعة اللذيْن يوليهما للجامعة وفعالياتها، حتى وصلت لما هي عليه الآن.
وأكد أن تخريج هذه الدفعة من طلاب الجامعة يأتي في الوقت الذي حققت فيه الجامعة منذ تأسيسها وحتى اليوم، نجاحًا ملحوظًا على مستوى التوظيف في سوق العمل المحلي والعالمي؛ حيث بلغ عدد الخريجين ٦٨١٢ منذ الدفعة الأولى، تَوظف منهم ٥٨٨٩ بنسبة ٨٦٪ من إجمالي الخريجين من بينهم ۸٩ خريجًا تقلدوا مناصب قيادية متميزة بعد تخرجهم من الجامعة سواء في عدد من الجهات الحكومية أو الشركات الكبرى، أو قاموا بتأسيس شركات ومؤسسات خاصة بهم إضافة إلى مجموعة كبيرة من الخريجين يعملون في كبرى الشركات السعودية.
وأضاف: الجامعة تتابع -من خلال مكتب الخريجين- مع بقية الخريجين؛ حيث يتم التواصل معهم بهدف تقديم خدمات التوجيه المهني والبحث عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم من خلال شبكة واسعة من الشراكات المهنية التي ترتبط بالجامعة، ومن خلالها مع سوق العمل المحلي والعالمي.
واختتم "الأنصاري" تصريحه بالشكر والتقدير لرئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز على دعمه ومؤازرته لكل فعاليات الجامعة المختلفة؛ مما أكسبها سمعة محلية وعالمية على حد سواء. كما رفع التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح.