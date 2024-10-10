"100 فرصة وظيفية جديدة.. التدريب التقني والموارد البشرية تمهد الطريق للخريجين"

قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سلسلة من الدورات وورش العمل لتأهيل الخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل. يهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات التدريبية وتمكين الخريجين من الالتحاق بالوظائف المناسبة.
وفي إطار هذه الجهود، أعلنت الكلية التقنية برماح عن توفير 100 فرصة وظيفية للجنسين، بالتعاون مع شركة "Event Production Company" (EPC)، المتخصصة في إدارة الفعاليات الرياضية والترفيهية. تهدف الشركة إلى توظيف الكوادر الوطنية كجزء من استراتيجيتها لتمكين الشباب السعودي وتحقيق طموحاتهم المهنية.
يأتي هذا التعاون ضمن مبادرة أوسع بين المؤسسة ووزارة الموارد البشرية لتسهيل انتقال الخريجين من التعليم إلى سوق العمل، بما في ذلك توفير فرص التدريب العملي عبر برامج التدريب التعاوني في بيئات عمل حقيقية.