"100 فرصة وظيفية جديدة.. التدريب التقني والموارد البشرية تمهد الطريق للخريجين"

وفي إطار هذه الجهود، أعلنت الكلية التقنية برماح عن توفير 100 فرصة وظيفية للجنسين، بالتعاون مع شركة "Event Production Company" (EPC)، المتخصصة في إدارة الفعاليات الرياضية والترفيهية. تهدف الشركة إلى توظيف الكوادر الوطنية كجزء من استراتيجيتها لتمكين الشباب السعودي وتحقيق طموحاتهم المهنية.