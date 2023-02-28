سباحة وغوص ومياه كريستالية.. صور جاذبة للسياح من "شاطئ السيف"

ويتميز "شاطئ السيف" أحد المعالم السياحة في المملكة بطبيعته الخلابة ورماله الناعمة ومياهه الصافية؛ بالإضافة إلى تواجد كل الخدمات؛ مما جعله واجهة مميزة لسكان المحافظة والسياح، كما يتميز بطبيعة الأشجار والمسطحات الخضراء التي تزيد جمال المكان وتمنح الزوار مزيدًا من المتعة؛ إذ توفر المنطقة جميع الخدمات الضرورية لكل مصطاف، كما توفر دورات مياه بالنظام الذكي.