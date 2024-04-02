"سدايا" تدعو لإبداء المرئيات حيال "القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم"

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" العموم والجهات المعنية للمشاركة في إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع "القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة"، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع"، وذلك قبل نهاية يوم الثلاثاء 24 أبريل 2024م.
ويهدف مشروع "القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة" إلى تحديد ومعرفة مدى إلزامية جهات التحكم بالتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية لتقديم الدعم والمشورة لرفع مستوى التزامها بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية.
ويُمكن المشاركة في الاستطلاع عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/RulesGoverningtheNationalRegister/Pages/default.aspx
وتعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المرجع الوطني في كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، وتعمل على رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي.