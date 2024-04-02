"سدايا" تدعو لإبداء المرئيات حيال "القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم"

وتعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المرجع الوطني في كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، وتعمل على رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي.