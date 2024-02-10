لا تأمن فتُسجن.. لماذا برّأتْ محكمةٌ مواطنًا انتقد منشأة بمواقع التواصل؟ مُحامٍ يوضح

وتجدر الإشارة إلى أن ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أن محكمة استئناف بالمملكة قد أيّدت حكمًا ببراءة مواطن وجّه انتقادًا بأحد وسائل التواصل الاجتماعي لخدمات تُقَدّمها منشأة تجارية؛ فإن المحكمة استندت في حكم البراءة فيه، على عدم توفر القصد الجنائي بالإضرار بالآخرين، وأن النقد كان موضوعيًّا بغض النظر عن صوابه من عدمه، ولم يثبت قصد الإساءة للمنشأة ولم يثبت أن النقد ارتقى لحد التشهير والقدح بحقها.