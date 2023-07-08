"الجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع وسيارات بجمرك جسر الملك فهد

واشتملت الشروط على دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%؛ علمًا بأن المشاركة في مزاد سيارات التشليح تقتصر على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات، ويجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال (3) أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد، و(10) أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.