"الجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع بضائع وسيارات بجمرك جسر الملك فهد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة وسيارات في جمرك جسر الملك فهد، وفق الضوابط والاشتراطات.
وحددت الهيئة موقعَ المزاد في ساحة جمرك الملك عبدالعزيز بالدمام، في 20 يوليو الجاري الساعة التاسعة صباحًا.
واشترطت الهيئة لدخول المزاد -وفق إنفوجراف نشرته اليوم- التسجيل المسبق لدى الجمرك ودفع مبلغ تأمين إلزامي (50.000) ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.
واشتملت الشروط على دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%؛ علمًا بأن المشاركة في مزاد سيارات التشليح تقتصر على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات، ويجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال (3) أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد، و(10) أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
ونوّهت الهيئة بأنه قد يتم استبعاد بعض البضائع أو السيارات المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.