بمناسبة يومهم العالمي.. "الشريمي" يرصد 7 أمنيات لمعلمي المملكة

يواصل كتاب صحفيون الاحتفاء بالمعلم في يومه العالمي، الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، مؤكدين مكانة المعلم في ديننا الحنيف وتراثنا الزاخر، عبر رصد واقعة جميلة ومعبرة حدثت بين أبناء الخليفة العباسي المأمون ومعلمهم أَبُو زَكَرِيَّا الفَرَّاء النحوي المعروف.
فيما يرصد كاتب آخر أهم سبع أمنيات للمعلمين في المملكة، جمعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين يطالب كاتب ثالث بتكريم وطني للمعلمين ضمن فعاليات "موسم الرياض".
وفي مقاله "مكانة المعلم سامية إذن المجتمع راقٍ" بصحيفة "اليوم"، يؤكد الكاتب الصحفي د. شلاش الضبعان، على مكانة المعلم في ديننا الحنيف وتراثنا الزاخر.
ويقول: في وطننا مكانة المعلم سامية، وفي رؤيتنا دور المعلم محوري، وفي ديننا يقول رسول الإنسانية، صلى الله عليه وآله وسلم: "فضل العالم على العابد، كفضلي على أدناكم، إن الله عز وجل وملائكته، وأهل السموات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، ليصلّون على معلم الناس الخير".
ويروي "الضبعان" قصتين من تراثنا تكشفان مكانة المعلم، ويقول: "وفي قصص تاريخنا المجيد ما ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان أن: الخليفة العباسي المأمون قد وكّل الفراء يلقن (يعلم) ابنيه النحو، فلما كان يومًا أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدر ابنا الخليفة إلى نعل الفراء يقدمانه له، فتنازعا أيهما يقدمه، فاصطلحا (اتفقا) على أن يقدم كل واحد منهما فردًا، فقدماها.
علم المأمون فاستدعى الفراء، فلما دخل عليه قال: مَن أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين، قال: بلى من إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردًا، قال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما عن ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة (فعل حسن) سبقا إليها أو أكسر نفوسهما عن شريعةٍ حرصًا عليها، فقال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لومًا وعتبًا وألزمتك ذنبًا، وما وضع (خفض) ما فعلاه من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما، ولقد ظهرت لي مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر (يعلو شأن) الرجل وإن كان كبيرًا عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم، وقد عوضتهما بما فعلاه عشرين ألف دينار، ولك عشرة آلاف درهم على حسن أدبك لهما.
ويعلق "الضبعان" متوجهًا إلى الأسرة وأبنائنا الطلاب، ويقول: "لا أدري من أيهما أعجب؟ فعل الصغيرين أم موقف الأب؟ ولكنه أحد أسباب تقدمها أمتنا، وسلسلة متكاملة من الاحترام والتقدير، فإذا احترمت الأسرة المعلم، احترمه الابن، واحترمه المجتمع.. احترموا معلميكم تتقدموا".
وقد روي عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين -رضي الله عنهم أجمعين- ركابيهما، حين خرجا من عنده، فقال له بعض من حضر: أتمسك لهذين الحدثين ركابيهما وأنت أسنّ منهما؟! فقال له: "اسكت يا جاهل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل (أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم) إلا ذوو الفضل".
وفي مقاله "أهم 10 أمنيات للمعلم في يومه العالمي" بصحيفة "الوطن"، يرصد الكاتب الصحفي علي الشريمي، أهم سبع أمنيات المعلمين، كما جمعها من مواقع التواصل.
ويقول: "في 5 أكتوبر من كل عام يصادف اليوم العالمي للمعلم، تتجدد الأحلام والآمال والأمنيات للمعلم والمعلمة، وتتسابق الرغبات والطموحات والتطلعات، ليسطروا في مواقع التواصل الاجتماعي طموحاتهم وتطلعاتهم. نعم هي أمنيات كثيرة بعضها مؤجل وبعضها مؤرشف والبعض الآخر حبيس أدراج التردد والتسويف. سبع أمنيات، هي كل ما يريده أغلب المعلمين والمعلمات الآن، أو هذا ما جمعته من قوائم طويلة عند تصفحي لمنصات التواصل الاجتماعي. والتي جاءت على النحو التالي:
- الأمنية الأولى: اعتماد المكافآت المالية لكل المعلمين والمعلمات كنوع من التحفيز وبشكل سنوي مثل "البونص" عند الشركات والتي تصل إلى 3 رواتب في السنة، بحسب تقويم الأداء الوظيفي، بحيث يحصل كل معلم ومعلمة سنويًا على راتب واحد على أقل تقدير.
- الأمنية الثانية: إتاحة فرص التدريب الخارجي سنويًا، بإرسال مجموعة من المعلمين والمعلمات إلى دول متقدمة مثل كوريا وماليزيا وفنلندا، وفق برنامج مفتوح للجميع.
- الأمنية الثالثة: معالجة أضرار بند 105 الذي أُدخل في عام 1414 كوظائف مؤقتة؛ حيث تم تثبيت بعض المعلمين في 1421 على المستوى الثالث رغم استحقاقهم للمستوى الخامس، وكل السنوات السابقة لم تُحتسب في سنوات الخدمة أو التقاعد، ما أدى إلى فروقات مادية كبيرة.
- الأمنية الرابعة: إلغاء الرخصة المهنية كشرط للعلاوة السنوية، بحيث تُصبح الرخصة مطلوبة فقط عند بدء العمل (مزاولة المهنة)، مشابهة لعدد من المهن الأخرى؛ ما يسهم في تحسين وضعهم المالي.
- الأمنية الخامسة: عدم التمييز الوظيفي بين المعلمين والمعلمات في حركة النقل الخارجي فليس من العدالة والإنصاف أن موظفي العقود لا تشملهم حركة النقل الخارجي، فهناك من يتم تعيينهم على عقود في محافظات وقرى نائية تفتقر لأبسط الخدمات، وأقل واجب يتم تقديمه لهذه الفئة الغالية علينا، هو فتح النقل الخارجي أسوة بزملائهم وزميلاتهم.
- الأمنية السادسة: إعادة النظر في معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية، بما يحقق المساواة بين جميع المؤهلات، وأهمية إلغاء أولوية التربوي ومنح الأولوية بأفضلية النقاط من سنة إغلاق الدبلوم التربوي إلى اليوم، أي من عام 1437 حتى 1445هـ، خاصة أن وزارة التعليم وضعت ضمن أنظمة الترشيح أن أصحاب التخصصات غير التربوية مؤهلة لمهنة "معلم".
- الأمنية السابعة: استطلاع آراء المعلمين والمعلمات حول الفصول الدراسية الثلاثة باعتبارهم المحور الأساس في العملية وكونهم في الميدان التعليمي.
نعم أعتقد أن هذه هي المشكلة الرئيسة وهي شعور المعلم والمعلمة في التعليم بأن رأيه غير مهم، وأن ليس لديه حق المشاركة في صناعة القرار الذي يرتبط به مباشرة.
وفي مقاله "يوم المعلم العالمي وهذا الاقتراح لهيئة الترفيه" بصحيفة "الجزيرة" يطالب الكاتب الصحفي سهم بن ضاوي الدعجاني، بتكريم المعلم على مستوى المملكة، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويقول: "متى يكرم معلم الوطن؟ وكيف؟ وأين؟ وخير من يقوم بتكريمه -في نظري- وتقديره خارج أسوار المدرسة خبرة واحترافية ومكانة لدى المجتمع هي الهيئة العامة للترفيه من خلال موسم الرياض أيقونة الإبداع السعودي".
ويضيف "الدعجاني"، قائلًا: "في بلادنا بل في العالم، كمرحلة أولى، لِمَ لا يتم رصد أسماء معلمي الرياض ومديري مدارس مدينة الرياض القدامى طبعًا الأحياء منهم بالتعاون مع وزارة التعليم، وبعد ذلك تأتي بقية مناطقنا الغالية".
وأضاف: أتصور أن تكريم هذا المعلم أو هذه المعلمة وهذا المدير أو هذه المديرة في موسم الرياض هو تكريم مستحق؛ نظير خدمتهم للوطن في يومهم العالمي، بل فيه تقدير كبير لتأريخ المعلم ولأسرته؛ وتعزيز لمكانة المعلم في المجتمع السعودي بشكل غير مسبوق، خاصة عندما يرتبط هذا التكريم بموسم الرياض الأحب والأجمل والأروع لدى شباب الوطن، تقديرًا لدور المعلمين والمعلمات بناء أجيال تنافس العالم وتسبقه إلى الابتكار وصناعة الغد السعودي.