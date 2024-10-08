بمناسبة يومهم العالمي.. "الشريمي" يرصد 7 أمنيات لمعلمي المملكة

علم المأمون فاستدعى الفراء، فلما دخل عليه قال: مَن أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين، قال: بلى من إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردًا، قال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما عن ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة (فعل حسن) سبقا إليها أو أكسر نفوسهما عن شريعةٍ حرصًا عليها، فقال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لومًا وعتبًا وألزمتك ذنبًا، وما وضع (خفض) ما فعلاه من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما، ولقد ظهرت لي مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر (يعلو شأن) الرجل وإن كان كبيرًا عن ثلاث: عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم، وقد عوضتهما بما فعلاه عشرين ألف دينار، ولك عشرة آلاف درهم على حسن أدبك لهما.