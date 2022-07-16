فرص تريليونية.. هذا ما تستهدفه السعودية من الفضاء بعد توقيع اتفاقية "أرتميس"

والأهداف الطموحة للمملكة في مجال الفضاء صارت مشروعة منذ إطلاق ولي العهد رؤية 2030 في شهر أبريل من عام 2016م، حيث يولي الأمير محمد بن سلمان أولوية قصوى للفضاء بوصفه اقتصاد المُستقبل، إضافة إلى دوره الكبير في تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030، في القطاعات الواعدة وتقنيات المُستقبل والفضاء لجعل المملكة وجهة عالمية في كافة المجالات.