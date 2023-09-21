"قبلة وطن".. فعالية ثرية لـ"الهيئة الملكية لمكة المكرمة" احتفاءً باليوم الوطني الـ93

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، إلى أن الهيئة تهدف من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى الاحتفاء بيوم الوطن؛ لتروي قصص النماء والبناء والتطور الذي تشهده المملكة، إضافة إلى أنها تأتي لإثراء تجربة سكان مكة المكرمة وزوارها؛ مؤكدًا أن الهيئة بتضافر عدد من الجهات المعنية في مكة المكرمة، حريصة على أن تلبي حاجة جميع شرائح المجتمع.