خلال 2014 زيارة تفتيشية.. "الغذاء والدواء" ترصد 118 مخالفة في يوليو

وأوضحت "الهيئة" أنها نفّذت (1016) زيارة لمنشآت غذائية، و(121) زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و(485) زيارة لمنشآت دوائية وأجهزة طبية، إضافة إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي؛ مشيرة إلى أنها أغلقت (18) منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص منها أو بسبب سلامة المنتج، وخالفت (22) منشأة لمزاولتها النشاط دون ترخيص، إضافة إلى إتلاف (10811) عبوة.