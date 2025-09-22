الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء بنسبة 0.7% في أغسطس 2025 مقارنة بالعام الماضي

وعلى أساس شهري، سجلت تكاليف البناء في القطاع السكني ارتفاعًا طفيفًا نسبته (0.1%) خلال أغسطس 2025 مقارنةً بالشهر السابق من العام نفسه، في حين لم تشهد تكاليف القطاع غير السكني أي تغير مقارنةً بالشهر السابق.