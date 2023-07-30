شاهد.. "أسواق عنيزة" تستقبل بواكير جني المزارعين محاصيل التمور بأصنافها المتنوعة

وأوضح نائب المشرف العام على موسم عنيزة الدولي للتمور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة المنظّم للموسم عبدالرحمن بن محمد الكريدا، أن سعر كرتون الرطب سعة كيلوجرام واحد يتراوح ما بين 10 و15 ريالاً، مشيراً إلى أن بعض الأنواع تباع بأسعار أقل من ذلك، وهي في متناول الجميع.