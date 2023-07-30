شاهد.. "أسواق عنيزة" تستقبل بواكير جني المزارعين محاصيل التمور بأصنافها المتنوعة

استقبل سوق التمور بمحافظة عنيزة بواكير جني المزارعين محاصيل التمور من أصناف النوايع التي تشهدها الأسواق مطلع فصل الصيف من كل عام،, ومن أشهر التمور: تمر أم الحمام، واللحمية، وغرا، والشقراء، والونانة، والشيرازية، والروثانة، والحساوية، ومناصيف سكري.
وأوضح نائب المشرف العام على موسم عنيزة الدولي للتمور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عنيزة المنظّم للموسم عبدالرحمن بن محمد الكريدا، أن سعر كرتون الرطب سعة كيلوجرام واحد يتراوح ما بين 10 و15 ريالاً، مشيراً إلى أن بعض الأنواع تباع بأسعار أقل من ذلك، وهي في متناول الجميع.
وأضاف الكريدا، أن المزارعين يبدؤون تسميد تربة النخيل والعناية بها وتكريبها قبل موسم جني الرطب، ثم تلقيحها وسحب العذوق قبل فصل الصيف، حتى وقت جني الرطب، حسب نوع النخلة المنتجة، فبعضها ينتج الرطب مطلع فصل الصيف، والآخر يتأخر إلى نهايته.