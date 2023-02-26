"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية على المرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.