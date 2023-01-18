وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر خدمة الموثق في 2022

وتعد خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عمليات التوثيق للمستفيدين، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي، حيث بلغ عدد الموثقين والموثقات الذين تم الترخيص لهم 2200 موثق وموثقة موزعين حول أنحاء المملكة ويأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة العدل بالشراكة مع الشريك التقني شركة ثقة.