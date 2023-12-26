بشراكة إستراتيجية مع "التعليم".. "موهبة" تعلن تأهل 180 مشروعاً لمعرض إبداع للعلوم

وأكدت مؤسسة "موهبة" أن ثمار الجهود التي بذلت في الدورات السابقة، أسهمت في نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في الميدان التربوي، وإحداث حراك علمي لافت بين الطلبة، توّج بحصول المملكة على مراكز عالمية متميزة في المشاركات الدولية، موضحة أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين هذا العام زاد بنسبة 44 %، بعد أن ارتفع إلى 210 آلاف، مقارنةً بـ 146 ألف طالب وطالبة العام الماضي.