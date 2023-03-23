حتى هذا الموعد.. "إسكان الحجاج" بمكة المكرمة تواصل إصدار التصاريح في رمضان

أكدت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة استمرارها في إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدّة لإسكان الحجاج حتى نهاية دوام يوم 22 من شهر رمضان المبارك 1444هـ، داعيةً المواطنين والراغبين في تأجير منازلهم، إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة؛ لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم.
يأتي ذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتأكد من توفّر المسكن الملائم لضمان إقامتهم في الأراضي المقدسة في أجواء آمنة وصحية.
وفي هذا الإطار، أهابت اللجنة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كل الاشتراطات، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني، والتي تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج؛ للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.