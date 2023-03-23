حتى هذا الموعد.. "إسكان الحجاج" بمكة المكرمة تواصل إصدار التصاريح في رمضان

وفي هذا الإطار، أهابت اللجنة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كل الاشتراطات، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني، والتي تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج؛ للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.