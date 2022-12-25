5 جهات حكومية تنفّذ جولات رقابية على مصانع سخانات المياه وتضبط 10 منتجات مخالفة

وشملت الجولات 20 مصنعاً، و82 مستودعاً جرى خلالها، ضبط 10 منتجات مخالفة، تنوّعت ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج يحمل بطاقة دون وجود رمز الاستجابة السريع QR، ومنتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود السعودية، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود).