5 جهات حكومية تنفّذ جولات رقابية على مصانع سخانات المياه وتضبط 10 منتجات مخالفة

نفّذت عدة جهات حكومية، جولات رقابية على منتجات سخانات المياه، شملت جميع مناطق بالمملكة؛ للتأكّد من التزام المصانع والمستودعات بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة.
وشملت الجولات 20 مصنعاً، و82 مستودعاً جرى خلالها، ضبط 10 منتجات مخالفة، تنوّعت ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج يحمل بطاقة دون وجود رمز الاستجابة السريع QR، ومنتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود السعودية، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود).
وشاركت في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.