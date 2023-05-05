القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لملك هولندا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.