موجة غبار تجتاح "القويعية" وتُعلِّق الدراسة بجميع المدارس التابعة لها

تشهد محافظة القويعية موجة غبار، أدت إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية إثر رياح نشطة مثيرة للأتربة.

وفي هذا السياق نبَّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة، وعواصف ترابية، تصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة كيلومتر أو أقل، وتشمل محافظتَي القويعية والرين، مبينًا أن الحالة تستمر حتى غدًا الثلاثاء.