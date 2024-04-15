موجة غبار تجتاح "القويعية" وتُعلِّق الدراسة بجميع المدارس التابعة لها

تشهد محافظة القويعية موجة غبار، أدت إلى شبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية إثر رياح نشطة مثيرة للأتربة.
وفي هذا السياق نبَّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة، وعواصف ترابية، تصاحبها رياح نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية لمسافة كيلومتر أو أقل، وتشمل محافظتَي القويعية والرين، مبينًا أن الحالة تستمر حتى غدًا الثلاثاء.
وأصدرت إدارة تعليم القويعية قرارًا بتحويل الدراسة لتكون عن بُعد ليوم غد الثلاثاء بسبب الحالة الجوية.
وقالت إدارة تعليم القويعية إنه بناء على الحالة التي تمرّ بها المحافظة، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي غدًا الثلاثاء بمدارس تعليم القويعية وجميع القطاعات التابعة لها تعليميًّا، ولجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.