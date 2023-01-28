بحفلات غنائية حول عسير واللون الجبلي.. "قمم الدولي للفنون الأدائية" يختتم فعالياته

اختتم مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية، أمس فعالياته بعد أسبوعٍ حافلٍ بالفعاليات، شهد زيارة نحو 180 ألف زائر في مواقع المهرجان السبعة بمنطقة عسير.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي: مهرجان قمم يقوم بدور في تأصيل الهوية الفنية وتراث المجتمع السعودي، حيث شهد زيارات من كافة أفراد العائلة، لتضمنه العديد من الفعاليات المصاحبة مثل أداء الفرق الفلكلورية الحي والمباشر، ومنصات الأداء الموسيقية، والحفلات الغنائية.
وأضاف: تم تنظيم برنامج ثقافي تضمن نحو 14 ندوة حوارية وورشة عمل لمتحدثين متخصصين محليين وعرب، إلى جانب المتاجر وفعاليات القرية التراثية ومسرح الطفل.
وأشار "البازعي" إلى أن المهرجان شهد مشاركة فرق أدائية من سلطنة عُمان، العراق، لبنان، المغرب، اليمن، السودان، الصين، كوريا الجنوبية، أوزباكستان، سويسرا، إسكتلندا، جورجيا، مونتينيغرو (الجبل الأسود)، الهند، كما أتاح المهرجان للزوار استثمار فرصة الإقامة في منطقة عسير لممارسة رياضات تسلق الجبال (الهايكنج)، والمشي الطويل، وركوب الدراجات الجبلية، والتخييم.
واختتمت فعاليات المهرجان بحفلات غنائية متنوعة مرتبطة بعسير واللون الجبلي.