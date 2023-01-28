بحفلات غنائية حول عسير واللون الجبلي.. "قمم الدولي للفنون الأدائية" يختتم فعالياته

وأشار "البازعي" إلى أن المهرجان شهد مشاركة فرق أدائية من سلطنة عُمان، العراق، لبنان، المغرب، اليمن، السودان، الصين، كوريا الجنوبية، أوزباكستان، سويسرا، إسكتلندا، جورجيا، مونتينيغرو (الجبل الأسود)، الهند، كما أتاح المهرجان للزوار استثمار فرصة الإقامة في منطقة عسير لممارسة رياضات تسلق الجبال (الهايكنج)، والمشي الطويل، وركوب الدراجات الجبلية، والتخييم.