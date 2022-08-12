الإرهابي "البكري" تورط في قتل وإصابة 48 شخصًا بعسير قبل 7 أعوام

تعود قضية الإرهابي عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري، التي انتهت عند الساعة "10:00" من مساء يوم الأربعاء الماضي، في حي السامر شمال محافظة جدة؛ حيث بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه عند مباشرة إجراءات القبض عليه؛ مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة، نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم؛ وفقًا لما ورد في بيان أمن الدولة، إلى اليوم الخامس من شهر أغسطس من العام 2015.