"أرضنا مستقبلنا".. "الفضلي" يطلق برنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة بالسعودية

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم، برنامج الحوافز والمنح في قطاعي البيئة والأرصاد بالمملكة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وذلك خلال الاحتفال في اليوم العالمي للبيئة لعام 2024 الذي تستضيفه المملكة تحت شعار "أرضنا مستقبلنا".
ويهدف البرنامج إلى تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة ودعم البحث والابتكار، وتشجيع الاستثمار في قطاعي البيئة والأرصاد، ورفع مستوى الالتزام البيئي لدى القطاعات التنموية.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي المكلف لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي: إن برنامج الحوافز والمنح سيعزز من أهدافنا الإستراتيجية التي تسعى لتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة وتشجيع الاستثمار وتسهم في دعم البحث والابتكار والتطوير في قطاعي البيئة والأرصاد الذي بدوره يعكس رسالتنا لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة ومبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مستقبل بيئي مستدام وتعزيز جودة الحياة.