"أرضنا مستقبلنا".. "الفضلي" يطلق برنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة بالسعودية

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم، برنامج الحوافز والمنح في قطاعي البيئة والأرصاد بالمملكة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وذلك خلال الاحتفال في اليوم العالمي للبيئة لعام 2024 الذي تستضيفه المملكة تحت شعار "أرضنا مستقبلنا".