"التدريب التقني": أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية للخريجين في يونيو الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي؛ أن هذه الفرص الوظيفية تأتي ضمن الجهود المتواصلة للإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها بالمنشآت التدريبية كافة، فيما تمّ تنفيذ 24 برنامجاً لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وإقامة 19 ملتقى ومعرضاً للتوظيف بالشراكة مع عديدٍ من الجهات الراغبة في استقطاب خريجي برامج التدريب التقني، إضافةً إلى عقد 23 لقاءً لمديري الموارد البشرية من جهات عدة، إلى جانب توقيع 14 مذكرة تفاهم تعزّز فرص حصول الخريجين على الوظائف المناسبة لتخصّصاتهم.