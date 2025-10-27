مستشفيات الحياة الوطني تُعلن استثمارات استراتيجية بقيمة 7 مليارات ريال خلال 5 سنوات

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة فوزية الجار الله، الرئيس التنفيذي لمستشفيات الحياة الوطني: "في إطار خطتنا الاستثمارية التوسعية، نواصل التقدم نحو مستقبل صحي أفضل عبر أربعة محاور رئيسية مترابطة: التوسع الجغرافي، الاستثمار في التقنيات الحديثة، تطوير الخدمات الطبية المتخصصة، وتنمية رأس المال البشري. تشمل خطتنا افتتاح وتشغيل مستشفيات جديدة في الرياض، محايل عسير، بريدة وبيش بطاقة استيعابية تتجاوز 4000 سرير، إلى جانب افتتاح مستشفيات الرعاية الممتدة في أبها عام 2026، وتأسيس 5 مجمعات طبية أولية لدعم خدمات الرعاية المجتمعية".