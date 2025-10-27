مستشفيات الحياة الوطني تُعلن استثمارات استراتيجية بقيمة 7 مليارات ريال خلال 5 سنوات

تحت شعار “نستثمر في الحياة”، أعلنت مستشفيات الحياة الوطني، خلال مشاركتها كشريك مؤسس في ملتقى الصحة العالمي 2025 بالرياض، عن إطلاق خطة استثمارية وطنية شاملة بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات ريال سعودي. تهدف الخطة إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية في المملكة، وتوسيع نطاق خدماتها الطبية المتقدمة خلال السنوات الخمس القادمة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية الصحية.
وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة فوزية الجار الله، الرئيس التنفيذي لمستشفيات الحياة الوطني: "في إطار خطتنا الاستثمارية التوسعية، نواصل التقدم نحو مستقبل صحي أفضل عبر أربعة محاور رئيسية مترابطة: التوسع الجغرافي، الاستثمار في التقنيات الحديثة، تطوير الخدمات الطبية المتخصصة، وتنمية رأس المال البشري. تشمل خطتنا افتتاح وتشغيل مستشفيات جديدة في الرياض، محايل عسير، بريدة وبيش بطاقة استيعابية تتجاوز 4000 سرير، إلى جانب افتتاح مستشفيات الرعاية الممتدة في أبها عام 2026، وتأسيس 5 مجمعات طبية أولية لدعم خدمات الرعاية المجتمعية".
وأضافت الجار الله أن المجموعة ستوظف أحدث التقنيات الرقمية في إدارة وتشغيل منشآتها، بما في ذلك أنظمة HIS وERP وحلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة العمليات السريرية وتحسين تجربة المرضى، إلى جانب تطبيق منظومات متقدمة للأمن السيبراني لضمان استمرارية وجودة الخدمات. كما تشمل الخطة إنشاء كلية طبية جديدة وتوسعة أكاديميات مستشفيات الحياة الوطني لتأهيل الكفاءات الوطنية في الطب والتمريض والتقنيات الصحية، دعمًا للتنمية المستدامة لرأس المال البشري في القطاع.
واختتمت الرئيس التنفيذي حديثها بالقول: "نستثمر في الحياة، لأننا نؤمن أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في مستقبل المجتمع، ومن خلال هذه الخطة الطموحة، نحرص على تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة ترتقي بتجربة المرضى وتُلبي احتياجات المجتمع في جميع مناطق المملكة".