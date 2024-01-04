"بلد بيست" يعود إلى جدة التاريخية بنخبة من نجوم الهيب هوب والموسيقى الإلكترونية

وتأتي حفلات بلد بيست في قلب جدة امتداداً لجهود مدل بيست في اختيار مواقع فريدة لحفلاتها تضفي عليها مزيدا من أجواء الإثارة ومتعة الاكتشاف، مثل فعالية "كوكب" في العلا تحت النجوم والجبال الصخرية، وفعالية "عرقة" التي يتحول خلالها المقر المهجور إلى ساحة للرقص، وفعالية "تحلية" التي أعادت إحياء محطة التحلية في جدة وجعلتها ساحة حية بالأضواء والموسيقى، و"بلد سوشيل" في بيت زينل التي دمجت بين أجواء الموسيقى ومناظر جدة العتيقة وفعالية "فوق" في سطح مركز عبدالله المالي في الرياض.